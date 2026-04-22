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Alarma por la crisis del consumo en los supermercados barriales
📰 “El día 20 ya es fin de mes”
Savore, de la Cámara de Almaceneros, aseguró que hay una “depresión” de ventas del 20 por ciento y que “los precios están subiendo bastante”.
Por
Leandro Renou
23 de abril de 2026 - 1:33
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Almacen de Barrio
En el AMBA, el consumo masivo cayó casi dos puntos más que la media nacional
(Archivo -)
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