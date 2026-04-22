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Economía

Alarma por la crisis del consumo en los supermercados barriales

📰 “El día 20 ya es fin de mes”

Savore, de la Cámara de Almaceneros, aseguró que hay una “depresión” de ventas del 20 por ciento y que “los precios están subiendo bastante”.

Por Leandro Renou
Almacen de Barrio
Almacen de Barrio En el AMBA, el consumo masivo cayó casi dos puntos más que la media nacional (Archivo -)

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