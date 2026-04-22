Omitir para ir al contenido principal
Portada
El País

Cuarta marcha federal universitaria

📰 Un país en la calle por la educación pública

BUENOS AIRES (ARGENTINA), carteles en una marcha este miércoles, en Buenos Aires (Argentina). Profesores y alumnos de universidades públicas 02/10/2024.- Manifestantes sostienen de Argentina, con el respaldo de otros sectores, se vuelcan a las calles para protestar contra la intención del presidente del país, Javier Milei, de vetar una ley recientemente aprobada que garantiza mayor financiación a la educación universitaria. EFE
La primera marcha universitaria fue en abril de 2024. (JUAN IGNACIO RONCORONI, EFE -/EFE)

Últimas Noticias

Lo espera la interna libertaria

Milei regresa al país con la reforma electoral bajo el brazo

Por Melisa Molina
Ante el incumplimiento del Gobierno de la Ley de Financiamiento

Las universidades redoblan la apuesta y preparan la cuarta marcha federal

Un homenaje a Francisco “a puertas abiertas”, pero con algunas ausencias

Por Washington Uranga
"Contribuyó enormemente"

Emotivo mensaje de Abuelas de Plaza de Mayo para despedir a Luis Puenzo

Exclusivo para

Solicitan a la AGN una amplia auditoria por los préstamos del Banco Nación

La Justicia impulsa la investigación por el festival de créditos libertarios

Expectativas poco favorables en la evolución del negocio de ventas en grandes cadenas

Con la suerte atada al retroceso de la demanda

Testimonios desde la Basílica de Santa María la Mayor

Francisco como gestor de la paz

Por Elena Llorente
La respuesta porteña le da poderes especiales a la policía

Cuestionamientos al protocolo de CABA contra las amenazas en escuelas

El País

Lo espera la interna libertaria

Milei regresa al país con la reforma electoral bajo el brazo

Por Melisa Molina
Ante el incumplimiento del Gobierno de la Ley de Financiamiento

Las universidades redoblan la apuesta y preparan la cuarta marcha federal

Un homenaje a Francisco “a puertas abiertas”, pero con algunas ausencias

Por Washington Uranga
Solicitan a la AGN una amplia auditoria por los préstamos del Banco Nación

La Justicia impulsa la investigación por el festival de créditos libertarios

Economía

Nuevo presupuesto por alza de la inflación

Recalculando en CABA

Expectativas poco favorables en la evolución del negocio de ventas en grandes cadenas

Con la suerte atada al retroceso de la demanda

Peter Thiel, el ideólogo de la oligarquía de Silicon Valley está desde hace una semana en Buenos Aires

A qué vino el líder de Palantir a la Argentina

Por Mara Pedrazzoli
A contramano del entusiasmo de Caputo

Las perspectivas industriales por el piso

Sociedad

La situación del defensor del Manchester United

¿Por qué “Matthijs” es tendencia en Google?

Regresa la Fórmula 1 a las calles porteñas

Colapinto en Buenos Aires: así será el cronograma de actividades del roadshow

La respuesta porteña le da poderes especiales a la policía

Cuestionamientos al protocolo de CABA contra las amenazas en escuelas

El lagarto terrestre más completo del Cretácico tardío en Sudamérica

Científicos del CONICET hallaron fósiles de un “abuelo” de los reptiles actuales: vivió hace 70 millones de años en la Patagonia

Por Manuela Tobia

Deportes

"Lo siento por la decepción que hemos causado"

El durísimo comunicado del presidente del Leicester tras el descenso a la tercera división

Con el triunfo, el Merengue quedó a seis puntos del líder Barcelona

Liga de España: Real Madrid batió al Alavés sin sobrarle nada

Ganó la serie ante el Como de Máximo Perrone y Nico Paz

Copa Italia: Inter lo dio vuelta sobre el cierre y ya es finalista

El mediocampista nació en España, pero tiene nacionalidad argentina

Carlos Diez, el juvenil del Real Madrid que ya está en el radar de la AFA