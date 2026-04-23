📰 Cartelera

Hijo mayor.

Lila, una adolescente coreano-argentina, navega por las contradicciones de su doble identidad y trata de encontrar su lugar en el mundo. La película dirigida por Cecilia Kang rehace el recorrido de su padre, Antonio, quien llega a Latinoamérica dieciocho años antes (A las 18, en El Cairo Cine Público.)

(Sin Credito)