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El Mundo

Acusado de magnicidio en Colombia, su país de origen

📰 Un detenido de peso internacional

(RAUL ARBOLEDA/AFP)

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