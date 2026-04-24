Omitir para ir al contenido principal
Portada
Cultura

Documental de Haddock Films

“¿Por qué simpatizar con alguien como Yiya?"

El director Alejandro Hartmann y la productora Vanesa Ragone hablan de los caminos posibles para retratar a una de las criminales más célebres de la historia reciente.

Federico Lisica
Por Federico Lisica
Yiya Murano: Muerte a la hora del té. Cr. Courtesy of Netflix ©2026
Se trata del tercer trabajo en conjunto de Alejandro Hartmann y Vanesa Ragone. (Netflix)

Últimas Noticias

Carlos Alfonsín: “Todos tenemos un DJ por dentro”

Por Yumber Vera Rojas
También se vieron varios cortometrajes

Dos notables óperas primas en la competencia internacional del Bafici

Por Diego Brodersen
La cifra

Sarampión: América concentra el 21% de casos y Argentina presenta una cobertura deficiente

Por Roxana Sandá
“Estamos quebrados”, dijeron referentes de instituciones ante ediles

“Ensañamiento” con la discapacidad

Exclusivo para

Especialistas opinan sobre cómo contener los precios y los límites de Milei

Qué puede pasar con la inflación

Por Mara Pedrazzoli
Una investigación periodística liderada por la BBC

Sospechas detrás de las declaraciones de Trump

Por Juan Garriga
EE.UU. mantiene el bloqueo e interceptó un barco sancionado en el Océano Índico.

Irán empezó a cobrar peaje en el estrecho de Ormuz

Declararon Cristóbal López y Fabián De Sousa en el juicio del caso "Cuadernos"

“Esta causa es totalmente falsa”

Por Irina Hauser

El País

El informe del jefe de Gabinete en Diputados

La estrategia para que Adorni no huya del recinto

Por Eva Moreira
Fallo a favor del Gobierno

La Justicia suspendió la cautelar que frenaba la reforma laboral

Por Luciana Bertoia y Felipe Yapur
La trama detrás del encuentro en la Casa Rosada

Javier Milei con Peter Thiel: Big data, vigilancia y un sueño tecnoimperialista

Por Sebastián Cazón
Con los argumentos del Gobierno

La fiscalía pidió archivar la causa que investiga el viaje de la esposa de Adorni a Nueva York

Economía

Especialistas opinan sobre cómo contener los precios y los límites de Milei

Qué puede pasar con la inflación

Por Mara Pedrazzoli
Una investigación periodística liderada por la BBC

Sospechas detrás de las declaraciones de Trump

Por Juan Garriga
Consumidores

Volvió a caer la confianza

Supermercados

Consumo en caída libre

Sociedad

En el aeropuerto de Santiago

Un avión de Latam chocó a otro de Aerolíneas Argentinas en Chile

El gremio decidió un "levantamiento parcial"

El Gobierno declaró “ilegal” el paro en el SMN

Tercer día del Jury por el caso Nora Dalmasso

Testigos y genetistas complican a los fiscales

Rechazan recurso de amparo de Martín del Río

La Justicia confirmó la condena a perpetua para el doble parricida de Vicente López

Deportes

Condones asesinos y un Mundial de sangre fresca

Por José Luis Lanao
Independiente, San Lorenzo y Racing buscan los play-offs

Torneo Apertura: una fecha 16 con cinco partidos y mucho en juego

El equipo de Claudio Ubeda lleva 14 partidos sin perder

Boca goleó a Defensa y ya está en octavos de final

Perdió un duelo clave con Levante para mantener la categoría

Liga de España: Sevilla quedó muy comprometido con el descenso