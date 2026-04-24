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Economía
Una investigación periodística liderada por la BBC
📰 Sospechas detrás de los anuncios
Cada declaración de Donald Trump respecto de la guerra en Irán motivó negocios millonarios en el mercado financiero.
Por
Juan Garriga
24 de abril de 2026 - 10:07
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Se registraron anticipos de parte del mercado ante los anuncios de Trump.
(EFEI0023)
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