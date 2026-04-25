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Rosario|12

Del 26 al 29 de abril el intendente estará en Madrid

Encuentro de alcaldes del mundo

Javkin fue invitado por la fundación Bloomberg a la cumbre sobre innovación urbana que reunirá a más de mil personalidades.

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intendente, pablo javkin (Sebastian Granata)

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