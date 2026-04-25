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Rosario|12

📰 TOMI

El Tomi Müller (Gentileza -)

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En la clínica también se hallaron restos de ocho fetos humanos

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La Cámpora ganó tres facultades en las elecciones de la UBA

Se evacuó parcialmente el edificio para asegurar que no hubieras complicaciones adicionales

Se desató un incendio en el sector de cines del Abasto Shopping

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Polémica: Alpine censuró un video de Colapinto en el que cantaba por Malvinas