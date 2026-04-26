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Rosario|12

El falso atentado contra Norma Acosta

Detuvieron a su hijo Santuli

La causa ya tiene siete detenidos en el marco de una causa contra la mujer por instigado un ataque contra su vivienda.

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