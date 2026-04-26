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MUSICA. El cantante José Luis Aguirre se presenta hoy en Casa Brava
Hacer música, agregar palabras, ofrendar poesía
El músico cordobés, referente del folklore contemporáneo, visita la ciudad para adelantar los temas de su próximo disco.
Por
Leandro Arteaga
26 de abril de 2026 - 19:45
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