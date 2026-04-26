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Deportes

Sarmiento superó 1-0 a Tigre y se acercó a la clasificación

📰 Triunfo para la verde esperanza

FOTO PRENSA SARMEINTO DE JUNIN torneo apertura 2026 sarmiento de junin tigre
El festejo de Sarmiento, por una victoria clave. (PRENSA SARMEINTO DE JUNIN)

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