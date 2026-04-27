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Cultura

CINE Empieza el Festival Internacional de Cinema da Fronteira

📰 Acto de resistencia cultural y estética

Desde hoy en la ciudad brasileña de Bagé el encuentro propondrá un diálogo audiovisual entre diversas cinematografías de la región. Habrá tres competencias internacionales.

Juan Pablo Cinelli
Por Juan Pablo Cinelli
CARTAS PARA...
Foto 1: "Cartas para...", de Vânia Lima. Foto 2: "Cielo", producción boliviana. (Gentileza -)

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