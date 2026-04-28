Caen reservas en dólares y los bonos de la deuda

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Temores por una prolongación del conflicto en Medio Oriente. El barril de crudo en torno a 110 dólares. Aquí, el riesgo país trepó a 590 puntos
29 de abril de 2026 - 11:00
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