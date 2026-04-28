Abismos de pasión

La versión de Luis Buñuel de Cumbres Borrascosas, de Emily Brönte, cuenta con las actuaciones de Jorge Mistral e Irasema Dilián. Transcurre en una hacienda del México árido del siglo XIX, donde la atormentada Catalina vive un matrimonio infeliz con el acaudalado Eduardo. Alejandro, un hombre rudo y apasionado, regresa tras 10 años de ausencia con la intención de casarse con Catalina, su antiguo amor de adolescencia (A las 20, en Cine Club.)

(Imagen Web)