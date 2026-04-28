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Trágico episodio en la Escuela Nº 117, de zona sur
Dolor y dudas por una niña muerta
La nena de 6 años sufrió un golpe en un recreo, y falleció 48 horas después. Su familia cuestiona la versión oficial.
28 de abril de 2026 - 21:00
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La escuela 117 Islas Malvinas, en España y avenida Uriburu.
(Redes Sociales)
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