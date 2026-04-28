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Cultura

CINE Mañana empieza el Festival de Cine Independiente de Cosquín

Imágenes serranas con un espíritu artesanal

Durante cuatro días, se verán treinta películas, entre cortos y largometrajes, que se exhibirán en tres espacios especialmente armados para la ocasión.

Ezequiel Boetti
Por Ezequiel Boetti
Festival Cosquin
Foto 1: “Se Eu Fosse Vivo... Vivia”, dirigida por el brasileño André Novais Oliveira, abrirá el festival. Foto 2: "La noche está marchándose ya", de Ezequiel Salinas y Ramiro Sonzini. (Sin Credito)

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