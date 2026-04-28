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El gobierno lanzó una app para controlar el celular de niños y adolescentes

Herramienta para padres en el “barrio digital”

JODITA

La apertura importadora y la recesión atacan de nuevo

La línea blanca viene de afuera

Once gendarmes imputados por apropiarse de droga incautada

Vendían lo que debían decomisar

Exclusivo para

La industria perdió 80 mil empleos en dos años

“La crisis va a ser permanente”

Otra empresa que pasa de fabricar a importar. Más de 100 despidos

Electrolux cierra su producción de heladeras

Por Bernarda Tinetti
Se puede ver en la plataforma Flow

“El resto bien”, la crisis adulta hecha comedia

Por Emanuel Respighi
Otra firma de indumentaria afectada por la caída de ventas

Owoko va a convocatoria de acreedores

El País

Pidieron la indagatoria de Andrés Vázquez

El colmo de un titular del ARCA: lo acusan de ocultar propiedades en Miami por más de US$2 millones

Por Irina Hauser
Reunión con trabajadores de prensa

Los obispos católicos respaldan a los periodistas de Casa Rosada

Por Washington Uranga
Le exigen a los rectores informes de incumplimiento docente

El Gobierno contra la Universidad

Pide la nulidad del fallo y recusa al juez Pesino

Reforma laboral: la CGT denuncia que la jugada del Gobierno incluyó fórum shopping y un juez amigo

Por Luciana Bertoia y Felipe Yapur

Economía

Otra empresa que pasa de fabricar a importar. Más de 100 despidos

Electrolux cierra su producción de heladeras

Por Bernarda Tinetti
La industria perdió 80 mil empleos en dos años

“La crisis va a ser permanente”

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Owoko va a convocatoria de acreedores

La consultora Scentia reflejó una fuerte caída de ventas del 6,1 pro ciento en marzo

Dos años enteros de caída del consumo

Por Leandro Renou

Sociedad

Junto con la licitación vinieron las protestas

CABA: construirán estacionamientos subterráneos debajo de las plazas

Por Santiago Brunetto
Las familias pagarán los gastos de los operativos

Córdoba multará las amenazas falsas de atentados en escuelas

Hace más de un mes

Están prófugos los acusados de abusar a la niña santiagueña que estuvo internada en Buenos Aires

Se lo conoce como “Gerbich negativo” y fue reportado por un equipo del Hospital Posadas

Científicos argentinos identifican seis casos de un grupo sanguíneo extremadamente raro

Por Pablo Esteban

Deportes

Ubeda ya no camina al borde del abismo

Por Daniel Guiñazú
Arrancan las semifinales de la máxima competición europea

Champions League: PSG-Bayern, promesa de gran espectáculo

El equipo de Barros Schelotto no pudo con el de Madelón

Torneo Apertura: Vélez y Unión jugaron un partidazo en Liniers

Luego de la violenta reacción

La histórica sanción que podría recibir Esteban Andrada