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La AFA confirmó días y horarios de la postergada jornada 9

📰 Una última fecha sin desperdicio

La primera parte del Torneo Apertura se completará entre sábado y lunes. Todavía restan conocerse cinco clasificados.

Clasico Independiente Racing
Independiente se complicó la vida con la derrota en cancha de Riestra. (Archivo)

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