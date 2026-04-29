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Economía

Las consultoras aseguran que podría ser hasta de 2,9 por ciento

📰 La inflación, más de la esperada

El Gobierno de Milei quiere un número más cerca del 2 por ciento, pero en la última semana Alimentos metió presión.

Gondolas supermercados precios La góndolas de alimentos siguen con precios muy calientes (GUADALUPE LOMBARDO)

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