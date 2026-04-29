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Les contestó por escrito a los diputados

2151 preguntas y pocas respuestas de Adorni

El País

Adorni negó su renuncia

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Otro miércoles de movilización frente al Congreso

Jubilados se manifestaron en contra de Adorni: “Sabemos que es un corrupto”

En su exposición en el Congreso

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