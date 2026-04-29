Vecinos del Monumento en alerta

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La vecinal suma objeciones a negocio inmobiliario
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Rechazaron en el Concejo el proyecto para construir en Belgrano 548. Denuncian desigualdad, falta de servicios y riesgo patrimonial.
29 de abril de 2026 - 22:47
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(Prensa Concejo)
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