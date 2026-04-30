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Rosario|12

Música. Latelonius presenta disco en Casa Brava

Sonido propio y variados colores

En Lonius, la banda de funk-jazz reúne temas de una identidad sonora sólida, diálogos rítmicos y arreglos virtuosos.

Leandro Arteaga
Por Leandro Arteaga
Latelonius banda funk
Latelonius sonará con su nuevo disco esta noche en Casa Brava. (Gentileza -)

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