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Rosario|12

Informe del Observatorio Mujeres, Disidencias y Derechos de las Mujeres

Santa Fe registró 15 femicidios en cuatro meses

Datos de la organización Mumalá sobre la “violencia extrema” hacia mujeres y disidencias en la provincia en el primer cuatrimestre del año. Hubo otros 37 intentos.

Lorena Panzerini
Por Lorena Panzerini
Acto por femicidio de Sophia Civarelli Rosario12, acto, sophia civarelli, victima de femicidio, valentin alcida, ni una menos, (Andrés Macera)

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