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El Mundo

Democracia o fascismo, es lo que se juega el país

📰 Brasil y un dilema existencial

Lula apuesta a conquistar un cuarto mandato. Un “putsch” del Congreso revela una alianza a favor del ultra Flavio Bolsonaro.

Darío Pignotti
Por Darío Pignotti
AFP flavio bolsonaro lula da silva
Lula da Silva está cabeza a cabeza en las encuestas con Flavio Bolsonaro. (AFP)

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