Omitir para ir al contenido principal
Portada
El País

El Gobierno tuvo que dar marcha atrás con la reforma de la ley

Buenas noticias en los barrios

Barrio 31
La reforma atacaba directamente a los barrios populares. (AFP -)

Últimas Noticias

Los recordatorios de hoy

Desaparecidos de El Vesubio y Puente 12

Una erosión diaria de la calidad de vida de los trabajadores

El deterioro del transporte público

Por Diego Rubinzal
Se proyecta hoy el documental de la legendaria banda de rock

Divididos llega a Salta con su film

Por Facundo Sinatra Soukoyan
Más de diez jóvenes fueron víctimas de imágenes falsas creadas con IA

Estudiantes de la UNSA denuncian violencia digital

Exclusivo para

Hay una mejora en la competitividad de DeepSeek, que desarrolla China

El modelo de negocios de la IA

Por Federico Kucher
Entrevista a Ha-Joon Chang, autor del libro "Patear la escalera"

“Ningún país en la historia del capitalismo se enriqueció con un Estado mínimo”

Por Javier Lewkowicz

“El pozo”, un thriller sugerente de Hye-Young Pyun

Por Mariana Enriquez
Trump dijo que va a "tomar el control" de la isla tras terminar con su operación en Irán

Díaz Canel pidió apoyo internacional ante las nuevas amenazas de EE.UU. contra Cuba

El País

Una persecución política ejecutada con aprietes judiciales

Causa Cuadernos: Veintisiete “arrepentidos” relataron las coacciones sufridas para involucrar a Cristina Kirchner

Por Irina Hauser
Se presentó la muestra en la ex ESMA

A 50 años del Golpe, las 50 tapas de Página/12

En las provincias no cayeron bien las palabras del jefe de Gabinete

El informe de Adorni no convenció ni a los gobernadores amigos

Por Analía Argento
Consumos en discotecas, peluquerías, servicios de playa y free shops

Denunciarán a Reidel, Caputo y Adorni por las insólitas compras en Nucleoeléctrica

Por Eva Moreira

Economía

Impericia oficial para garantizar el GNL importado

Si falta gas, ya hay responsables

Por Raúl Dellatorre
La crisis política se suma a las tensiones económicas y hay niveles inéditos de desconfianza en el Gobierno

El “riesgo Milei” invade los mercados

Por Leandro Renou

Peleados con la realidad

Por Hernán Letcher
Impericia oficial para garantizar el GNL importado

Si falta gas, ya hay responsables

Por Raúl Dellatorre

Sociedad

Un dispositivo hogareño que conversa con quienes viven solos

Una IA acompañante para adultos mayores solitarios

En el Movistar Arena los estudiantes abuchearon a los tecno bros y se abrió el debate

“La educación no es una fábrica de emprendedores”

Por Santiago Brunetto
Los influencers financieros exploran el nicho de la consejería sentimental

Sinsabores de un criptobro enamorado

Por Dolores Curia
Los Países Bajos mantuvo el caso bajo el absoluto hermetismo

Las hijas de la reina Máxima Zorreguieta fueron víctimas de un intento de atentado: el acusado será juzgado en La Haya

Deportes

El Tatengue igualó 1-1 con Talleres y depende de Defensa para clasificarse

Torneo Apertura: Unión lo empató pero quedó con la calculadora en la mano

El conjunto catalán se impuso 2-1 a Osasuna

Liga de España: Barcelona quedó a un paso del título

El pilarense conquistó su mejor clasificación en la Fórmula 1

Colapinto brilló y largará octavo en Miami

Por Malva Marani
El argentino finalizó cuarto en el GP de Miami

Varrone sumó sus primeros puntos en la Fórmula 2