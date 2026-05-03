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"Polémica por las cifras"
📰 Consumo desigual
Una economía que crece empujada por sectores de bajo derrame en empleo e ingresos, mientras la mayoría pierde la carrera contra la inflación.
Por
Andrés Asiain y Bernardo Del Zorro
03 de mayo de 2026 - 9:22
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