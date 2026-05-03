📰 Detrás del muro de los lamentos

FEBRERO 6: El presidente Javier Milei vita el Muro de los Lamentos. Foto NA: Shlomi Amsalem

NOTICIAS ARGENTINAS JERUSALEM ISRAEL FEBRERO 6: El presidente Javier Milei vita el Muro de los Lamentos. Foto NA: Shlomi Amsalem/ Ministerio de Relaciones Exteriores Estado de Israel.

(Noticias Argentinas)