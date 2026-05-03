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CINE Terminó el Festival Internacional de Cinema da Fronteira, en Bagé
La cultura vivida como un sistema dinámico
“Duas Vezes João Liberada” fue el film más premiado. El encuentro, que mostró una curaduría de alto nivel, le dio importancia a otras disciplinas, como la música y las artes plásticas.
Por
Juan Pablo Cinelli
04 de mayo de 2026 - 3:53
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“Duas Vezes João Liberada”, de Paula Tomás Marques.
(Gentileza -)
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