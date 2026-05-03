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Rosario|12

Entrevista a Jorge Sola, secretario general de la CGT

Los desafíos de los trabajadores

El gremialista habló con Rosario/12 sobre el modelo económico del gobierno y la necesidad de reconstruir un proyecto nacional.

Rubén Milito
Por Rubén Milito
Jorge Sola, secretario general de CGT. (Gentileza -)

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