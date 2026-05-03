📰 Los partidos de hoy

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“El pozo”, un thriller sugerente de Hye-Young Pyun

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Trump dijo que va a "tomar el control" de la isla tras terminar con su operación en Irán

Díaz Canel pidió apoyo internacional ante las nuevas amenazas de EE.UU. contra Cuba

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El Muro de los lamentos y sus variantes

Por Mempo Giardinelli
Cruce en redes y repudio masivo

El desprecio y la burla de Marcos Galperin a los jubilados que no pueden comprar remedios

Malaria en los bolsillos y exceso en la oferta de candidatos

Danza con lobos

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Economía

Viajes más cortos y caída del gasto

Turismo interno en crisis

En plena crisis, con menos frecuencias y menos pasajeros que viajan

Otra suba en el boleto de colectivo y subte

Se profundiza la brecha de ingresos y productividad

La economía desigual de Milei

Por Mara Pedrazzoli
Hubo 8% menos de viajeros que en 2025

Fin de semana largo: se viajó menos, las estadías fueron más cortas y bajó el gasto

Sociedad

Activaron la alerta Nati en Neuquén

Buscan desesperadamente a un bebé de 4 meses y a su madre desaparecidos

Una nueva estocada al derecho al aborto

Una corte federal de EE.UU. bloqueó el envío por correo de píldora abortiva muy usada

Los postulados de Alexander C. Karp, de Palantir

La República de los Cínicos

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Lo que intenta camuflar la narrativa de la "modernización"

¿Por qué la visita de Peter Thiel es una pésima noticia para la democracia argentina?

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El Pirata cordobés se impuso como local por 4 a 0 ante el Verde

Torneo Apertura: goleó Belgrano y ahora espera el clásico con Talleres

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