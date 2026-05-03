📰 Salen las extorsiones y se hunde la causa Cuadernos

Cristina Fernández acude a declarar a Comodoro Py por la causa Cuadernos

BUENOS AIRES, 17/03/2026.- La ex presidenta argentina Cristina Fernández (2007-2015), en prisión domiciliaria desde junio de 2025 por un caso de irregularidades en la concesión de obras viales, presta declaración este martes en los tribunales de Comodoro Py, en el marco de la causa conocida como "Cuadernos", en Buenos Aires, Argentina. EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

(JUAN IGNACIO RONCORONI/EFE)