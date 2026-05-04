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Rosario|12
Mujeres radicales rechazan el proyecto de Losada
📰 Contra una tradición histórica
04 de mayo de 2026 - 21:00
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Radicales dicen "estar avergonzadas" de Losada.
(Gentileza -)
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