Condena efectiva para Darthés por violación - Clone

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El Tribunal Regional Federal de la 3ª Región de Brasil rechazó los dos recursos presentados por la defensa del exgalán, condenado por haber abusado de Thelma Fardín.
Por
Carolina Fernández
06 de mayo de 2026 - 21:46
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Thelma Fardin
El fallo, en un juicio que involucró a la justicia de tres países, sienta un precedente internacional.
(Gentileza -)
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