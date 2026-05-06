📰 Cartelera

MGB

Matias Bresciani grupo (MBG) es liderada por el bajista de gran trayectoria radicado en Rosario, que presenta canciones de su primer disco “Por mano propia” y sencillos de su autoría, mas clásicos del rock, pop y jazz fusión. Junto a Mauricio Avalle en guitarra y Lucas Castelli en batería, más las voces de Fer Prieri, Heidi Tiniacos e Irinda Delpino, invitan a un encuentro musical para apreciar un trabajo cuidado y lleno de identidad que vale la pena escuchar en formato íntimo (A las 20.30, en Beatmemo.)

(Imagen Web)