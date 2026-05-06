Omitir para ir al contenido principal
Edición Impresa
50 Años del Golpe
El País
Economía
Sociedad
Cultura
Deportes
El Mundo
Recordatorios
Buenos Aires|12
Rosario|12
Contratapa
VIVO
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el miércoles 6 de mayo de 2026
1 hora
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el miércoles 6 de mayo de 2026
1 hora
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el miércoles 6 de mayo de 2026
1 hora
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el miércoles 6 de mayo de 2026
1 hora
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el miércoles 6 de mayo de 2026
1 hora
MIRÁ
Volver
Edición Impresa
50 Años del Golpe
El País
Economía
Sociedad
Deportes
El Mundo
Opinión
Contratapa
Recordatorios
Cultura
Cash
Radio 750
Buenos Aires|12
Rosario|12
Salta|12
Argentina|12
Radar
Radar Libros
Soy
Las12
No
Negrx
Ciencia
Universidad
Psicología
La Ventana
Plástica
Diálogos
Opens in new window
Suplementos Especiales
Suplementos Especiales
Verano|12
Especiales Página|12
Latinoamérica Piensa
Malena
Público
Portada
Rosario|12
Las acciones tienen como objetivo controlar la presencia de mosquitos culex
Días de fumigaciones en parques y plazas
06 de mayo de 2026 - 20:01
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
Fumigaciones en parques
(Prensa Municipalidad Rosario)
Temas en esta nota:
Rosario
Últimas Noticias
En una audiencia a puerta cerrada en el Congreso
El secretario de Comercio de Trump declaró por sus vínculos con Epstein
Presenta la antología "Moiras" en la Feria del Libro
Elaine Vilar Madruga: “La literatura nos hace mirar nuestros miedos y enfrentarlos”
Por
Silvina Friera
Trump, las Malvinas y la Antártida
Por
Daniel Kersffeld
Por la causa de enriquecimiento ilícito
En el PRO también le sueltan la mano a Manuel Adorni: “Debería dar explicaciones claras”
Exclusivo para
El rey de los “bonos basura”
Michael Milken, el multimillonario detrás del evento donde hablará Javier Milei en Estados Unidos
Advierten sobre la crueldad y el deterioro de la democracia
Un freno al modelo Bullrich: Casación ordena investigar la represión a jubilados
Por
Luciana Bertoia
El canciller Bruno Rodríguez dijo que Washington firmó "dos órdenes ejecutivas genocidas”
Cuba definió como “crímenes internacionales” las últimas sanciones de EE.UU.
Récord de 17 meses al hilo de caída del empleo
Crisis laboral marplatense
El País
Por la causa de enriquecimiento ilícito
En el PRO también le sueltan la mano a Manuel Adorni: “Debería dar explicaciones claras”
Los pagos de la familia, bajo la lupa
La Justicia levantó el secreto fiscal de Adorni y su esposa
Se había apropiado de Carla Artés e intervino en otros casos de robo de niños
Liberaron a Eduardo Ruffo, represor de la SIDE condenado a perpetua
Por
Luciana Bertoia
Presentación en la Feria del Libro con León Gieco, Pedro Saborido y Hernán Brienza
Malvinas y “La última batalla” de Edgardo Esteban
Por
Karina Micheletto
Economía
Una excepción que confirma la regla del modelo Milei
Más que solo un jingle: la empresa que escapa a la apertura de importaciones, contrata empleados y crece
Por
Vardan Bleyan
El rey de los “bonos basura”
Michael Milken, el multimillonario detrás del evento donde hablará Javier Milei en Estados Unidos
La cotización del dólar para la compra y para la venta
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el miércoles 6 de mayo de 2026
Milei puso a la producción local como la performance más magra entre 80 países
Argentina, el peor país del mundo en industria
Por
Leandro Renou
Sociedad
A 20 años del asesinato en Tucumán
El femicidio de Paulina Lebbos quedó impune: absolvieron a los acusados por el crimen
Ofrecen salarios de entre uno y un millón y medio
Más de 6 cuadras de fila en Moreno para conseguir un trabajo en un frigorífico: sólo tomarán a 60 empleados
Marcha Federal Universitaria
La UBA llama a llenar Plaza de Mayo en reclamo de presupuesto y salarios
Tras 8 años de batalla judicial
Thelma Fardín tras la condena a Darthés: “Estoy aliviada”
Deportes
A propósito del trabajo fotográfico de Jorge Luengo, editado por el Grupo Octubre
Diego, un libro con historias e hinchada propia
Por
Gustavo Grazioli
Su amistad con Colapinto y sus chances de llegar a la F1
Nicolás Varrone y su gran momento en la F2: “Estoy disfrutando mucho este proceso”
"No sirve para nada"
Rodolfo D’Onofrio les pidió a los hinchas de River que dejen de silbar al equipo
Tras la derrota en Ecuador
Qué resultados necesita Boca para clasificar a los Octavos de la Libertadores