Omitir para ir al contenido principal
Portada
Economía

La presión sobre las cuentas fiscales se puede profundizar

📰 El círculo vicioso del ajuste

La recaudación acumula nueve meses consecutivos de caída, lo cual obliga al gobierno a incrementar el ajuste.

Javier Lewkowicz
Por Javier Lewkowicz
Luis Caputo
Caputo pidió a los ministros que recorten gastos corrientes y de capital. (AGUSTIN MARCARIAN/AFP)

Últimas Noticias

Clases públicas y charlas de divulgación frente a la Feria del Libro

Carpa Universitaria en Plaza Italia para protestar por el ajuste del Gobierno

El equipo sufrió nuevamente la expulsión de un jugador en el primer tiempo

Boca volvió a perder en la Copa y se emparejó el Grupo

El diputado Nicolás Trotta presentó un proyecto en el Congreso

Exigen explicaciones por los fondos destinados a generar fake news contra Petro y Sheinbaum

Se pone en venta el complejo turístico Embalse Río Tercero, Córdoba

El turismo social bajo ataque

Exclusivo para

Cumbre en La Plata

Kicillof reunió a los rectores peronistas del país y aceita el armado federal para enfrentar a Milei

Por María Belén Robledo
El canciller Bruno Rodríguez dijo que Washington firmó "dos órdenes ejecutivas genocidas”

Cuba definió como “crímenes internacionales” las últimas sanciones de EE.UU.

Operaciones traccionadas por el tipo de cambio bajo

Importaciones récord de carne

Por Mara Pedrazzoli
Una vida en efectivo que no puede explicar

Los gastos de Adorni, al detalle: viajes, inmuebles y deudas por más de USD 800.000

El País

Clases públicas y charlas de divulgación frente a la Feria del Libro

Carpa Universitaria en Plaza Italia para protestar por el ajuste del Gobierno

El diputado Nicolás Trotta presentó un proyecto en el Congreso

Exigen explicaciones por los fondos destinados a generar fake news contra Petro y Sheinbaum

Grupo Octubre presentó una mesa de reflexión y debate sobre el Gobierno en la Feria del Libro

“Este modelo económico agoniza”

Qué hay detrás de su permanencia en el cargo

De $LIBRA a los sobresueldos: las hipótesis sobre la ruta del dinero del Adornigate

Por Ayelén Berdiñas y Matias Ferrari

Economía

Aerolíneas Argentinas

Equipaje de más de 3 kg paga pasaje

Milei y "Toto" le recordaron el "corralito"

Cavallo llamó “trader” a Caputo y el ministro lo acusó de “resentido”

Advierten por el probable impacto del "deterioro del humor social"

Riesgos políticos para la estabilidad financiera

Por Raúl Dellatorre
Récord de 17 meses al hilo de caída del empleo

Crisis laboral marplatense

Sociedad

Se pone en venta el complejo turístico Embalse Río Tercero, Córdoba

El turismo social bajo ataque

Tensiones en el evento más exclusivo de la moda

Met Gala 2026: el trasfondo del intento de boicot y el rol de Jeff Bezos

Google, Microsoft y XIA le darán acceso al gobierno, a sus algoritmos

Las big tech de IA controladas por Trump

Un emblema histórico del turismo social en Córdoba

El Gobierno avanza con la venta de la Unidad Turística Embalse

Por Santiago Brunetto

Deportes

El equipo sufrió nuevamente la expulsión de un jugador en el primer tiempo

Boca volvió a perder en la Copa y se emparejó el Grupo

Los brasileños quedaron primeros de la zona F de la Sudamericana

Gremio no tuvo piedad con Riestra y lo goleó en el Bajo Flores

Se impuso en Arroyito a Libertad, al que dejó fuera de carrera

Copa Libertadores: Central ganó y ya paladea los octavos de final

Esteban D’Andrea Patrón Costas tenía 34 años

Murió un reconocido polista tras descompensarse en pleno partido en Salta