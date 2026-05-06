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Cultura

Elena Roger

No llores por mí, Argentina

La cantante y actriz consagrada internacionalmente protagoniza “Invasiones I: No bombardeen Buenos Aires”, un musical de Ricardo Hornos que mezcla sucesos históricos con las canciones de Charly García.

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