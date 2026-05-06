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El Mundo

Trump, las Malvinas y la Antártida

Por Daniel Kersffeld
US President Donald Trump participates in a Military Mother's Day Event in the East Room of the White House in Washington, DC, on May 6, 2026. (Photo by Kent NISHIMURA / AFP)
Trump amenazó con revisar su histórico apoyo al Reino Unido con las Malvinas. (AFP/AFP)

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