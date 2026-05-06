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Rosario|12

Polémica en el Concejo por la torre en Belgrano 548

📰 Una voz de peso se sumó al debate

Un organismo de Unesco desaconseja la excepción urbanística para construir en la zona del Monumento con argumentos técnicos.

Luis Bastús
Por Luis Bastús
Luciano Agüero, uno de los titulares de la vivienda de avenida Belgrano 548, comisión de Planeamiento y Urbanismo, concejo municipal de rosario
Luciano Agüero, uno de los titulares de la vivienda de avenida Belgrano 548, estuvo en la comisión de Planeamiento y Urbanismo. (Gentileza)

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