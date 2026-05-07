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El País

La campaña SonSinCuenta logró habeas corpus colectivo

📰 Audiencia inédita por la memoria

Los hijos y familiares de detenidos desaparecidos en la dictadura podrán exponer sus argumentos en los tribunales federales.

Ailín Bullentini
Por Ailín Bullentini
Tras la audiencia se realizará una conferencia de prensa en los tribunales.

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