📰 Cartelera

Nuestra tierra

El documental dirigido por Lucrecia Martel, comienza con el asesinato del líder de la comunidad indígena de Chuschagasta, en 2009. Tras nueve años de protestas, se abre finalmente un proceso judicial. La película explora una larga historia de colonialismo y despojo de tierras (A las 18, en El Cairo Cine Público.)

(prensa)