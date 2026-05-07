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Santa Fe. La trama del secuestro de una avioneta cargada con droga
📰 Las rutas de la cocaína voladora
El secuestro de 442 kilos de estupefacientes develó también una organización que realizaba vuelos clandestinos desde Bolivia.
Por
José Maggi
07 de mayo de 2026 - 21:00
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La Cessna 210 secuestrada en Vera por la Policía Federal con droga.
(Gentileza)
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