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El encuentro de Trump y Lula en la Casa Blanca duró más de dos horas
Un cara a cara más distendido
Los mandatarios abordaron temas comerciales, como los aranceles, luego de meses de tensiones entre Washington y Brasilia.
08 de mayo de 2026 - 20:42
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Donald Trump Lula da Silva
Trump recibió a Lula en la Casa Blanca y el clima fue positivo.
(REDES SOCIALES)
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