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Rosario|12
El municipio suma nuevos espacios para el Operativo Invierno 2026
Un refuerzo para combatir el frío y la calle
Ante el aumento de la demanda social, el municipio proyecta un aumento del 40% en las intervenciones sociales. Se suman 50 plazas para los refugios municipales.
08 de mayo de 2026 - 3:00
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Operativo Invierno
(Prensa Municipalidad Rosario)
Temas en esta nota:
Rosario
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