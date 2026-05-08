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Rosario|12

La vocera Coudannes se refirió al proyecto de fideicomiso con fines viales

Una aclaración para la llorería agroexportadora

El Gobierno de Santa Fe explicó que no cobrará “un nuevo impuesto” para reparar las rutas que rompen los camiones.

Luciano Couso
Por Luciano Couso
Vocera provincial, Virginia Coudanne. (Prensa Gobernación)

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