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El 65 por ciento de los argentinos rechaza la gestión de Javier Milei
El ajuste y la corrupción golpean al Gobierno
Los escándalos judiciales que envuelven a los funcionarios aparecen como la principal preocupación. La mayoría de los encuestados atribuye la crisis económica al modelo libertario.
10 de mayo de 2026 - 1:31
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Javier Milei Attends Manuel Adorni's Appearance Before The Argentinian Congress
Javier y Karina Milei en el palco de Diputados, alentando a Adorni.
(TOMAS CUESTA/Getty Images via AFP)
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