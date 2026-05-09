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Rosario|12

Sofía Viola en Plataforma Lavardén

La voz de una artista nómade

Sofía Viola, cantannte (Gentileza -)

Últimas Noticias

Duro documento del peronismo provincial contra la gestión Pullaro

Ensayo para la unidad, y ejercicio opositor

Por Luis Bastús
FUTBOL. Almirón duda y no encuentra reemplazante para Campaz

Un volante, un delantero o un defensor

El domingo 10, compra opcional con Página/12

“Caras y Caretas” dedica su número de mayo a Irán

Avance de las obras por los Juegos Suramericanos en Rosario

Una recorrida de los visitantes

Exclusivo para

Teherán dijo que Washington ataca cada vez que las partes están cerca de un acuerdo

Estados Unidos disparó contra dos buques iraníes en medio de las tensiones en Ormuz

El dólar oficial cerró la semana con un leve alza

Mayor oferta y suba moderada

Los miembros del servicio de aduanas serán distribuidos en alrededor de 40 estados

EE.UU. moviliza a 7 mil agentes del ICE para acelerar las deportaciones masivas

Fuego amigo en el oficialismo

Adornigate: Milei ordenó cerrar filas pero Bullrich sigue apretando al deslomado

El País

Las críticas del establishment financiero pone en duda una eelección de Milei

Adorni no se $Libra

Por Luis Bruschtein
El festín de compras, el vínculo de amistad con Milei y su rol en el caso $LIBRA

Demián Reidel quedó imputado por las escandalosas compras con la tarjeta de Nucleoeléctrica

Por Irina Hauser
Rompiendo la censura del Senado

Las fotos de Pablo Grillo ya están en la Plaza del Congreso

Recorrida por Lugano

Bullrich se mueve y se muestra como una candidata

Economía

Milei le echa la culpa a la oposición, pero el mercado le apunta al Gobierno

El riesgo sos vos

Por David Cufré
El dólar oficial cerró la semana con un leve alza

Mayor oferta y suba moderada

La inversión extranjera no llega y se fueron 876 millones de divisas

Récord de salida de dólares

Por Mara Pedrazzoli
Desde el tercer año, las empresas pueden dejar dólares fuera del país

Caputo defendió con énfasis el Súper Rigi

Por Juan Garriga

Sociedad

Gracian Scalco apareció tras tres días de búsqueda

Hallaron al argentino desaparecido en Valencia

Tras la ciclogénesis de las últimas horas

Alerta naranja en la costa bonaerense por vientos fuertes

La propuesta del Banco de Alimentos

Cómo reducir la inseguridad alimentaria

Un informe de la Unesco sobre el uso de dispositivos en la escuela

Celulares en las aulas: una discusión que sigue creciendo en América Latina

Por Santiago Brunetto

Deportes

El número 2 de Argentina ya está en la tercera ronda

Masters 1000 de Roma: Triunfo de Cerúndolo y derrota de Báez

Torneo Apertura

Arrancan los octavos de final: Boca favorito, pero sin tanto margen contra Huracán

Este sábado jugarán el clásico por los octavos de final

Una tarde en el Kempes, en la previa de un Talleres-Belgrano histórico

Por Florencia Mó
A propósito del documental que cuenta la vida del crack brasileño

Ronaldinho, el último gran mago

Por Gustavo Grazioli