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Reencontrar a Cristina

Emir Sader
Por Emir Sader
Cristina Fernández, luego de declarar causa "Cuadernos"
Cristina Fernández, luego de declarar causa "Cuadernos" Former Argentine president (2007�2015) Cristina Kirchner waves from the balcony of her home in Buenos Aires upon her arrival after being questioned at the Comodoro Py courthouse on March 17, 2026. Kirchner, sentenced to six years in prison for corruption, appeared in court in connection with another case in which she is accused of being part of an alleged bribery network involving politicians and businesspeople in the 2000s. The 73-year-old former president has been serving a six-year prison sentence under house arrest since last June and is wearing an electronic tag. (Photo by Emiliano Lasalvia / AFP) (EMILIANO LASALVIA/AFP)

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