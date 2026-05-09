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Rosario|12

MUSICA. La Sinfónica se lució con un concierto inolvidable en El Círculo

Sinfonía del sentimiento

Sobre imágenes de la final del Mundial de Qatar, el color del fútbol y la música clásica se amalgamaron en una noche mágica.

JOaquín D. Castellanos
Por JOaquín D. Castellanos
Orquesta Sinfónica Provincial de Rosario interpretó "La scaloneta". (Rosario12)

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