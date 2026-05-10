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Axel Kicillof presentó una reedición de su libro "De Smith a Keynes"
“Acá los empresarios no invierten por Milei”
El gobernador bonaerense estuvo en la Feria del Libro junto al economista liberal Diego Giacomini y debatieron del modelo económico de LLA. “Siguen haciendo cagadas”, dijo.
10 de mayo de 2026 - 3:01
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Giacomini, Kicillof, Bercovich y Botto en la Feria del Libro.
(Guido Piotrkowski)
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